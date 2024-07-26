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Как спастись от самого распространенного вида рака

15:37
  • пятница
  • 26 июля 2024

Врач перечислил несколько способов

Самым распространенным онкологическим заболеванием считается рак кишечника. Как говорят, с аналогичным недугом в настоящее время борется популярный ведущий, журналист Отар Кушанашвили. Хирург-колопроктолог Нина Зубова перечислила несколько способов, как избежать этой болезни.

Она отметила, что на развитие рака кишечника во многом влияет образ жизни. Поэтому, отмечает специалист, следует внимательно следить за рационом: употреблять достаточно овощей, фруктов, при этом снизить потребление говядины, свинины, баранины и фастфуда.

Еще важно заниматься спортом, подчеркивает эксперт, вести активный образ жизни, а также отказаться от курения и алкоголя. Немаловажным фактором является употребление витаминов. В частности, нужно следить за тем, чтобы регулярно получать витамины К и группы В, передает "Газета.ru".

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