Хинштейн объяснил свои слова о замедлении YouTube

Для россиян сервис все равно останется доступным

Скорость загрузки YouTube за последнее время снизилась до 40%,а к концу следующей недели может снизиться до 70%. Это сопряжено, прежде всего, с действиями (а точнее, бездействием) самого YouTube. Такое заявление сделал в пятницу, 26 июля, председатель думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн.

Как написал депутат в своем Telegram-канале, "российские даты-центры, сотрудничающие с Google, намерены в ближайшие дни прекратить работу с компанией по "серым схемам" (неважно, в чьем лице она выступает)". Собственные центры хранения данных компания никогда не строила, и вообще не вкладывалась в российскую инфраструктуру, подчеркнул парламентарий.

Это приведет к еще более резкому падению скорости загрузки YouTube, о которой уже говорил Хинштейн, однако для российских пользователей ресурс все равно останется доступным. Те, кто смотрит художественный или учебно-просветительский контент, и дальше смогут это делать, просто на его загрузку теперь потребуется чуть больше времени, объяснил депутат.

За день до этого парламентарий заявил, что "деградация" YouTube в России — это вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство.

При этом еще 18 июля председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков подчеркивал, что блокировка YouTube в России в настоящее время не планируется. Однако сенатор признал, что "YouTube проводит, скажем так, недружественную политику по отношению к России".

Депутат Антон Горелкин подтверждал, что у Роскомнадзора есть техническая возможность замедлять трафик практически всех цифровых платформ, однако уверял, что без правовых оснований ведомство не будет этого делать.

В то же время глава Чечни Рамзан Кадыров призвал к более радикальным мерам в отношении видеохостинга. По его мнению, YouTube надо не замедлять, а полностью "закрыть" в России.

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