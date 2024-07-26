Россияне стали меньше брать ипотеку

Эльвира Набиуллина выступила на пресс-конференции

Центральный банк (ЦБ) России фиксирует сокращение спроса на ипотеку в июле. При этом в июне, наоборот, был пик заявок по льготной ипотеке. Однако Эльвира Набиуллина объяснила, почему так произошло:

"В июле спрос на ипотеку сократился, но фактически первые две недели июля были паузой, поскольку не были утверждены параметры семейной ипотеки, поэтому данные за июнь с завышенными темпами и за июль с заниженными темпами кредитов не показательны".

Окончательные выводы об ипотеке можно будет сделать, по ее словам, только ближе к концу III квартала, передают "Известия". При этом Набиуллина подметила, что россияне продолжат покупать жилье, но более умеренными темпами.

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