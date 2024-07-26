Учитель проиграл спор школьнику и покрасил волосы в синий цвет

Ученик превзошел ожидания педагога

Учитель из Якутии во время подготовки выпускников к ЕГЭ решил придать дополнительной мотивации своим ученикам и предложил спор: если кто-то из школьников наберет 100 баллов, он покрасит волосы. В итоге один из его учеников действительно сдал экзамен на максимально возможный результат. Тогда учитель решил исполнить свое обещание.

Но перед тем, как пойти в парикмахерскую, он провел опрос в социальной сети, в какой цвет ему покрасить волосы. Среди вариантов значились: красный, зеленый и синий. В результате голосования победу одержал именно синий цвет. В социальной сети учитель продемонстрировал новую прическу, получив множество лайков, передает телеграм-канал ТВ Центр.

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