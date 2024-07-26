ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Учитель проиграл спор школьнику и покрасил волосы в синий цвет

16:32
  • пятница
  • 26 июля 2024

Ученик превзошел ожидания педагога

Учитель из Якутии во время подготовки выпускников к ЕГЭ решил придать дополнительной мотивации своим ученикам и предложил спор: если кто-то из школьников наберет 100 баллов, он покрасит волосы. В итоге один из его учеников действительно сдал экзамен на максимально возможный результат. Тогда учитель решил исполнить свое обещание.

Но перед тем, как пойти в парикмахерскую, он провел опрос в социальной сети, в какой цвет ему покрасить волосы. Среди вариантов значились: красный, зеленый и синий. В результате голосования победу одержал именно синий цвет. В социальной сети учитель продемонстрировал новую прическу, получив множество лайков, передает телеграм-канал ТВ Центр.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Учитель физики Петр Ноговицынy
Учитель физики Петр Ноговицынy
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.