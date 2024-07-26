Адвокат Яна Абрамова: "Надо действовать, пока Алсу официально снова не вышла замуж"

Певица хочет разорвать отношения с бизнесменом

Сегодня, 26 июля, в одном из столичных судов прошло первое заседание по разводу певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Оба, кстати, отсутствовали в зале. Как подчеркнул адвокат Абрамова Александр Добровинский, это была подготовительная беседа. Следующее заседание состоится в августе.

Выяснилось, что Ян Абрамов не хочет развода. Наоборот, он желает сохранить семью. Однако Алсу настроена решительно и подала иск на раздел совместно нажитого имущества. Однако адвокат бизнесмена не теряет надежды, что супруги еще могут примириться.

"Нам уже дали два месяца для того, чтобы примириться. Если развод все же состоится, то впереди еще апелляционная инстанция, которая тоже займет месяца три. И все это время я буду стараться, опять-таки, по просьбе моего клиента, убедить Алсу в том, чтобы продолжить этот брак", - сообщил Добровинский.

Говорят, что Абрамов предложил артистке 2,5 млрд рублей, недвижимость и прочие блага, лишь бы не развод, но певица непреклонна. Адвокат рассказал, что они с Абрамовым уже выстроили стратегию дальнейших действий.

"Надо действовать, пока Алсу официально снова не вышла замуж, и мы не увидели ее с новым избранником. Мы будем стараться убедить ее в том, что Ян ее любит и обожает", - объяснил защитник бизнесмена.

По словам Добровинского, Яна Абрамова он знает давно и никогда не видел его с другими женщинами. Как отметил адвокат, "он даже голову не поворачивал в их сторону", передает "КП".

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