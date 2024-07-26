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Бывшая домработница рассказала о возвращении Пугачевой в Россию

17:13
  • пятница
  • 26 июля 2024

Женщина призналась, что у нее болит душа за Примадонну

Людмила Дороднова много лет проработала в доме у Аллы Пугачевой. Одно время, после развода Примадонны и поп-короля, женщина готовила и Филиппу Киркорову. Женщина давно уже никак не связана с этими отечественными знаменитостями, но в свежем интервью призналась, что у нее "болит душа" за Пугачеву, которая по натуре абсолютно домашний человек, но из-за сложившихся обстоятельств вынуждена мыкаться по всему свету.

"Детишек мотать туда-сюда? Да и потом ей самой это не нравится, она не любит самолеты. Любит тихую жизнь дома, дни рождения в семье. Не все ж такие артисты, как Филиппок. Ему нужно показывать все свое достояние, что у него есть Алла. Как раз нет, она любит, как говорится, дома", - компетентно сообщила бывшая помощница Пугачевой.

Она уверена, что Алле просто завидуют, поэтому и критикуют. О возвращении Примадонны в Россию Дороднова высказалась однозначно. Она дала понять, что в ближайшее время ждать этого точно не стоит.

"Она не может даже приехать в свой дом и жить там спокойно. Сейчас ведь каждый будет плеваться в ее сторону! Ну не каждый, но все равно таких много. А ей, что, приятно это?" - задала риторический вопрос Дороднова в беседе с Teleprogramma.pro.

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