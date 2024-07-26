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Сумма хищений во "Всероссийском обществе глухих" составила 300 млн рублей

17:58
  • пятница
  • 26 июля 2024

В МВД рассказали о завершении расследования

В МВД России завершили расследование уголовного дела о хищении почти 300 миллионов рублей группой руководителей "Всероссийского общества глухих". Следствием, в частности, установлено, что хищением, присвоением и растратой средств занимался бывший президент ВОГ Валерий Рухледев вместе с соучастниками.

Среди прочего, выяснилось, что на протяжении нескольких лет они заключали сделки по отчуждению недвижимого имущества, принадлежащего обществу, на заведомо невыгодных условиях и по заниженной стоимости в целом ряде регионов страны.

В настоящее время обвиняемые и их защитники уведомлены об окончании следственных действий и начали знакомиться с материалами уголовного дела, передает "Интерфакс".

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