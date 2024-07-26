"Оплошность": США признали проведение секретной кампании по дискредитации китайской вакцины от ковида

Журналисты провели собственное расследование

В середине июня работники агентства Reuters начали расследование, которое показало, что Пентагон начал секретную психологическую операцию по дискредитации китайских вакцин и другой помощи против коронавирусной инфекции в 2020 и 2021 годах, в самый разгар пандемии. В результате Комитет по международным отношениям Сената Филиппин начал слушания по этому вопросу и запросил ответ от Америки.

Министерство обороны США признало, что распространяло на Филиппинах пропаганду, направленную на принижение китайской вакцины Sinovac во время пандемии. “Это правда, что (Министерство обороны) сообщило филиппинской аудитории, что ставит под сомнение безопасность и эффективность Sinovac”, - говорится в документе, который ссылается на информацию, отправленную Министерством обороны США в Министерство иностранных дел Филиппин и Министерство национальной обороны.

Согласно документу, Пентагон также признал, что “допустил некоторые оплошности в сообщениях, связанных с COVID”, но заверил Филиппины, что военные “значительно улучшили надзор и подотчетность информационных операций” с 2022 года.

Издание отмечает, что Пентагон начал свою кампанию, потому что чиновники национальной безопасности в Вашингтоне беспокоились, что Китай использует пандемию для заключения важных геополитических сделок и подрыва международных альянсов США, отправляя помощь Филиппинам и другим странам, передает агентство Reuters.

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