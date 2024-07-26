Россельхознадзор обнаружил сильное превышение пестицидов в продуктах из Армении

По отдельным веществам норма превышена в 5–8 раз

Сегодня, 26 июля, прошла онлайн-встреча Россельхознадзора с коллегами из Армении. На ней и выяснилось, что случаи завоза некачественных овощей и фруктов в Россию участились. Более того, якобы половина ввезенного за нынешний год товара не прошла карантинного фитосанитарного контроля. Тем, кто нарушил, попросили больше не выдавать соответствующих сертификатов. По некоторым данным, речь идет о порядка 16 поставщиках.

А уже в августе наши специалисты поедут в Армению проверять местные производства. Как сообщает телеграм-канал Mash, более 90% фруктов и овощей из Армении уезжают в Россию. Это абрикосы, яблоки, томаты и перцы.

Примечательно, что нарушения Россельхознадзором были выявлены после армяно-американских военных учений Eagle Partner 2024, которые на днях прошли в республике. Вдобавок армянские власти стали закупать французское оружие и приостановили членство страны в ОДКБ.

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