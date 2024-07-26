Названа причина ЧП в многоквартирном доме в Ульяновске

В результате инцидента пострадали люди

Появились новые данные по ЧП, которое случилось в многоквартирном доме в Ульяновске. Там по улице Корунковой, предположительно, произошел взрыв, в результате которого начался пожар, охвативший три квартиры на третьем этаже.

Сейчас появилась информация, что причиной ЧП мог стать газовый баллон. Якобы его детонация и привела к пожару, со ссылкой на мэрию передает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".

Также сообщается, что в результате происшествия пострадали люди и имущество. "Губернатор Алексей Русских поручил руководству минздрава и минсоцразвития немедленно выехать на место происшествия для координации медицинской помощи пострадавшим и решения вопросов материальной помощи жильцам сгоревших квартир", - сообщило правительство Ульяновской области в своем телеграм-канале.

Также выяснилось, что погиб ребенок и трое взрослых пострадали, передает ТАСС со ссылкой на МЧС РФ.

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