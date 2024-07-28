Бойцы сражаются за мир в Донбассе

Новые примеры мужества и героизма российских военных в зоне проведения специальной военной операции.

Рядовой Леонид Куваев в ходе наступления на одном из тактически важных направлений в течение нескольких суток беспрерывно подвозил боеприпасы штурмовым группам, а также находясь под постоянным вражеским обстрелом вывозил раненых в безопасное место, тем самым сохранив им жизнь.

Благодаря грамотным и отважным действиям рядового Куваевого наши военнослужащие смогли поддерживать высокий темп боя и нанести существенный урон противнику.

Группа российских военнослужащих под командованием старшего лейтенанта Евгения Пушкаря обнаружила вооружённых украинских диверсантов, которые готовились штурмовать наши позиции. Оценив обстановку, Евгений принял решение внезапно атаковать боевиков, несмотря на их численное превосходство. Застигнутые врасплох неонацисты не смогли оказать сопротивления, понесли значительные потери и были вынуждены отступить, сообщает "ТВ Центр".

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