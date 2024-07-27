Более 20 беспилотников сбиты в шести российских регионах

Никто не пострадал

За прошедшую ночь и утро в небе над шестью российскими регионами сбит 21 беспилотник ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Ночью ПВО перехватили и уничтожили семь БПЛА над Курской, три – над Белгородской, два – над Ростовской, один – над Брянской и один – над Липецкой областями. Ещё семь дронов были сбиты утром в небе над Рязанской областью.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

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