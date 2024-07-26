Сообщается о новой жертве ЧП в многоквартирном доме в Ульяновске

Число погибших увеличилось до двух
На месте пожара, охватившем три квартиры на третьем этаже многоквартирного дома в Ульяновске, найдено тело женщины, передает телеграм-канал SHOT. Таким образом количество жертв увеличилось до двух. Ранее стало известно, что погиб ребенок. Ему было два года. Также пострадало трое взрослых.
В подъезде сохраняется сильное задымление. Проводится эвакуация жильцов дома, для них подготовлен пункт временного размещения в гостинице "Волга", сообщает ТАСС.
Ранее стало известно, что причиной пожара, вероятнее всего, стала детонация газового баллона.
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