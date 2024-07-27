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Армия России ведёт наступление на всех направлениях

09:28
  • суббота
  • 27 июля 2024

Противник несёт большие потери

Российские военные ведут успешное наступление в зоне СВО. Сразу несколько населённых пунктов атакуют подразделения группировки "Центр". На торецком направлении точным ударом дронов уничтожено скопление живой силы и бронетехники противника. Под донецком продолжается штурм Константиновки.

ВС России ведут активное наступление на всех ключевых направлениях
ВС России развивают наступление на нескольких направлениях

Мощную огневую поддержку штурмовым отрядам оказывают расчёты гаубиц Д-30. Артиллеристы вычисляют координаты цели, основываясь на данных разведки, работают с точностью снайперов: стреляют на максимальную дальность, а это - полтора десятка километров.

В этот раз уничтожили замаскированные позиции и миномётный расчёт ВСУ, что позволило пехоте занять более выгодные позиции на данном участке фронта, сообщает "ТВ Центр".

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