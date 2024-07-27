Армия России ведёт наступление на всех направлениях

Противник несёт большие потери

Российские военные ведут успешное наступление в зоне СВО. Сразу несколько населённых пунктов атакуют подразделения группировки "Центр". На торецком направлении точным ударом дронов уничтожено скопление живой силы и бронетехники противника. Под донецком продолжается штурм Константиновки.

Мощную огневую поддержку штурмовым отрядам оказывают расчёты гаубиц Д-30. Артиллеристы вычисляют координаты цели, основываясь на данных разведки, работают с точностью снайперов: стреляют на максимальную дальность, а это - полтора десятка километров.

В этот раз уничтожили замаскированные позиции и миномётный расчёт ВСУ, что позволило пехоте занять более выгодные позиции на данном участке фронта, сообщает "ТВ Центр".

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