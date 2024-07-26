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"Спрашивай согласие": Олимпиаду в Париже назвали самой сексуальной

20:18
  • пятница
  • 26 июля 2024

Для спортсменов подготовили 200 тысяч презервативов

Сегодня, 26 июля, в столице Франции Париже открылись 33 Летние Олимпийские игры. В народе их уже прозвали самыми сексуальными, и вот почему. Для спортсменов подготовили 200 тысяч презервативов (по два каждому в день), 20 тысяч женских презервативов и десять тысяч салфеток для орального секса.

На упаковках веселеньких расцветок слоганы типа "На поле любви играй честно. Спрашивай согласие", "Не нужно быть золотым медалистом, чтобы это надеть!", "Не делись ничем, кроме победы. Защити себя и других от ЗППП", компетентно сообщает телеграм-канал "Только никому".

Есть одно "но". В Олимпийской деревне стоят картонные кровати, которые сами олимпийцы прозвали "антисекс". Некоторые спортсмены, впрочем, попрыгали на них, сняв это действо на видео и выложив в социальные сети, таким образом убедившись, что они выдерживают нагрузку до 250 кг.

А еще олимпийцы оценили местную кухню и назвали ее невкусной и пресной. Более того, оказалось, что в наличии нет алкоголя. Впрочем, спортсменам разрешено выезжать в город, где они могут купить все, что угодно.

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