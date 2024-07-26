Женщину взрывом выбросило из окна: новые данные по ЧП в Ульяновске

Количество погибших увеличилось

В одном из многоэтажных домов в Ульяновске произошел взрыв, после которого начался пожар, охвативший сразу три квартиры на третьем этаже. Вскоре появилась информация о пострадавших. Сообщалось, что речь идет о троих взрослых. Позднее стало известно, что погибли двухлетний ребенок и женщина. А теперь обнародованы данные, что найдено тело еще одной женщины, сообщает ТАСС со ссылкой на в СК РФ по Ульяновской области.

Якобы пожилую женщину взрывной волной выбросило из окна квартиры, и она получила травмы, несовместимые с жизнью, передает "МК". По предварительной информации, причиной взрыва стала утечка из газового баллона, но для чего он использовался, пока непонятно. По одной версии, речь идет об аварии во время натягивания натяжных потолков, по другой, взлетел на воздух самогонный аппарат.

Самое страшное, что не все жильцы пока могут покинуть свои квартиры. До некоторых из них еще не добрались пожарные. Так, журналисты каким-то образом сумели взять интервью у женщины, проживающей на восьмом этаже погорелой многоэтажки. Она сообщила, что взрыв был очень сильный. "Я до сих пор не могу выйти в тамбур. В подъезде все искрится и горит", - сообщила женщина.

Она отметила, что заткнула все мокрыми тряпками и ждет спасения.

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