ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Женщину взрывом выбросило из окна: новые данные по ЧП в Ульяновске

20:41
  • пятница
  • 26 июля 2024

Количество погибших увеличилось

В одном из многоэтажных домов в Ульяновске произошел взрыв, после которого начался пожар, охвативший сразу три квартиры на третьем этаже. Вскоре появилась информация о пострадавших. Сообщалось, что речь идет о троих взрослых. Позднее стало известно, что погибли двухлетний ребенок и женщина. А теперь обнародованы данные, что найдено тело еще одной женщины, сообщает ТАСС со ссылкой на в СК РФ по Ульяновской области.

Якобы пожилую женщину взрывной волной выбросило из окна квартиры, и она получила травмы, несовместимые с жизнью, передает "МК". По предварительной информации, причиной взрыва стала утечка из газового баллона, но для чего он использовался, пока непонятно. По одной версии, речь идет об аварии во время натягивания натяжных потолков, по другой, взлетел на воздух самогонный аппарат.

Самое страшное, что не все жильцы пока могут покинуть свои квартиры. До некоторых из них еще не добрались пожарные. Так, журналисты каким-то образом сумели взять интервью у женщины, проживающей на восьмом этаже погорелой многоэтажки. Она сообщила, что взрыв был очень сильный. "Я до сих пор не могу выйти в тамбур. В подъезде все искрится и горит", - сообщила женщина.

Она отметила, что заткнула все мокрыми тряпками и ждет спасения.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Пожарные тушат возгорание в жилом доме
Пожарные тушат возгорание в жилом доме
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.