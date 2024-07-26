Прорвало дамбу в Челябинской области: люди спасаются на крышах

Местных жителей просят срочно эвакуироваться

Дамбу прорвало на Киалимском водохранилище в Челябинской области. В МЧС сообщили, что в результате обильных осадков и увеличения притока воды к Киалимскому водохранилищу произошел смыв плотины длиной 100 метров (всего длина плотины около 500 метров). Жителей ближайших сел уже призвали собирать вещи и документы и готовиться к эвакуации.

В зоне подтопления после прорыва дамбы находятся около 200 человек из нескольких населенных пунктов. В Карабашском округе объявлен режим ЧС, передает РИА Новости.

В местных пабликах распространились видеозаписи, сделанные из мест подтопления. Там хорошо видно, что люди спасаются от пребывающей воды на крышах домов.

Киалимское водохранилище — водоем на границе Карабашского и Миасского городских округов, созданный в 1979 году. Является гидрологическим памятником природы областного значения.

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