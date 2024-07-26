Злой рок? Актеры из сериала "Улицы разбитых фонарей" умирают один за другим

Появилась печальная новость

Многосерийный детективный фильм "Улицы разбитых фонарей" считается одним из самых продолжительных на отечественном телевидении. Он выходил с 1998 по 2019 год. Сериал насчитывал 16 сезонов. Трудно представить, сколько всего актеров сыграло в нем.

Сегодня, 26 июля, появилась печальная новость. Не стало артиста Александра Марушева. Ему было 58 лет. Известие сообщил актер Владимир Сухов в социальной сети "ВКонтакте". Отметим, что Александр Марушев снимался в сериале "Улицы разбитых фонарей".

В Сети судачат, что в последнее время так много артистов, принявших участие в съемках этого многосерийного детективного фильма, умерло, в результате поползли слухи о злом роке, якобы преследующим всех, задействованных в данном телевизионном проекте. В частности, за последние месяцы умерли Олег Огий, Олег Леваков, Владимир Матвеев, Олег Василюк.

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