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Злой рок? Актеры из сериала "Улицы разбитых фонарей" умирают один за другим

21:34
  • пятница
  • 26 июля 2024

Появилась печальная новость

Многосерийный детективный фильм "Улицы разбитых фонарей" считается одним из самых продолжительных на отечественном телевидении. Он выходил с 1998 по 2019 год. Сериал насчитывал 16 сезонов. Трудно представить, сколько всего актеров сыграло в нем.

Сегодня, 26 июля, появилась печальная новость. Не стало артиста Александра Марушева. Ему было 58 лет. Известие сообщил актер Владимир Сухов в социальной сети "ВКонтакте". Отметим, что Александр Марушев снимался в сериале "Улицы разбитых фонарей".

В Сети судачат, что в последнее время так много артистов, принявших участие в съемках этого многосерийного детективного фильма, умерло, в результате поползли слухи о злом роке, якобы преследующим всех, задействованных в данном телевизионном проекте. В частности, за последние месяцы умерли Олег Огий, Олег Леваков, Владимир Матвеев, Олег Василюк.

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