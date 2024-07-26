Власти Челябинской области сообщили новые данные о прорыве дамбы

Информации о пострадавших нет

В результате прорыва дамбы в Челябинской области, по предварительным данным, обошлось без пострадавших. Об этом в пятницу сообщает РИА Новости со ссылкой на власти региона.

"Предварительно, пострадавших нет. Тем не менее, медики готовы оказать помощь, если потребуется", - говорится в сообщении.

О прорыве дамбы на Киалимском водохранилище стало известно 26 июля вечером. В МЧС рассказали, что из-за обильных осадков и увеличения притока воды к произошел смыв плотины длиной 100 метров.

Также сообщалось, что в зоне подтопления после прорыва дамбы находятся порядка 200 человек из нескольких населенных пунктов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram