Вера Брежнева рассказала о СПИДе: "Знай свой статус"

Певица находится в Германии

Вера Брежнева в качестве посла доброй воли посетила Международную конференцию по СПИДу. Для этого популярная певица прибыла в Мюнхен. Соответствующие фотографии и видеозапись она опубликовала на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

Артистка осталась под приятным впечатлением от мероприятия. "Это было грандиозно и очень важно! Ученые, активисты, медики обсуждали последние научные данные и принимали решения для того, чтобы покончить с этой пандемией", - сообщила певица.

Исполнительница отметила, что конкретно "для нашего региона" в Восточной Европе и Центральной Азии эпидемия продолжает расти, хотя во всем остальном мире идет на спад. Вера Брежнева дала несколько советов, как можно остановить распространение недуга.

В частности, артистка посоветовала больше просвещаться в этой теме. "Знай свой статус: Тестирование на ВИЧ— это первый шаг к контролю за своим здоровьем", - отметила Брежнева.

Также она перечислила, что следует не пренебрегать лечением, которое успешно продлит жизнь, поддерживать людей, страдающих этим недугом, не множить стигматизацию и дискриминацию.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram