Пожар произошел из-за использования самодельного самогонного аппарата с газовой горелкой

Пожар в многоэтажке в Ульяновске полностью потушен. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщили в МЧС РФ.

Пожар произошел из-за использования самодельного самогонного аппарата с газовой горелкой.

Ранее сообщалось, что в пожаре погибли три человека, среди них — один ребенок. 15 человек обращались за медпомощью. Для эвакуированных жильцов развернули пункт временного размещения.

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