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В Челябинской области провели срочную эвакуацию после прорыва дамбы

08:50
  • суббота
  • 27 июля 2024

Люди не пострадали

Две сотни человек оказались в зоне затопления после прорыва дамбы на Киалимском водохранилище в Челябинской области. Причиной ЧП стали сильные ливни. За последние сутки в регионе выпала полуторамесячная норма осадков.
Власти Челябинской области сообщили новые данные о прорыве дамбы

По ходу движения воды оказались четыре населённых пункта. Больше всего пострадал посёлок Киолим, его полностью затопило. Спасаясь от большой воды люди в ожидании помощи забирались на крыши домов. Всех благополучно эвакуировали. Пострадавших нет.

К утру вода постепенно вернулась в русло реки. С наступлением светлого времени суток сотрудники МЧС приступили к проведению аварийно-восстановительных работ. К ликвидации последствий наводнения привлечено более 170 человек и 60 единиц техники.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на заседании оперативного штаба с руководством округа и экстренными службами завил, что взял ситуацию на личный контроль, сообщает "ТВ Центр".

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