Лавров представляет Россию на Восточноазиатском саммите

Он проходит в Лаосе

В Лаосе сегодня проходит встреча делегаций Восточноазиатского саммита. Российскую сторону представляет Сергей Лавров. Глава МИД и премьер-министр Лаоса приветствовали друг друга долгим рукопожатием, сообщает "ТВ Центр".

На площадке форума присутствуют и западные дипломаты – напротив Лаврова сидит госсекретарь США Энтони Блинкен. Днём ранее на форуме Россия и Ассоциация стран Юго-Восточной Азии договорились об укреплении сотрудничества в области политики, экономики и безопасности.

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