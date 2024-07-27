ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лавров представляет Россию на Восточноазиатском саммите

10:26
  • суббота
  • 27 июля 2024

Он проходит в Лаосе

В Лаосе сегодня проходит встреча делегаций Восточноазиатского саммита. Российскую сторону представляет Сергей Лавров. Глава МИД и премьер-министр Лаоса приветствовали друг друга долгим рукопожатием, сообщает "ТВ Центр".

На площадке форума присутствуют и западные дипломаты – напротив Лаврова сидит госсекретарь США Энтони Блинкен. Днём ранее на форуме Россия и Ассоциация стран Юго-Восточной Азии договорились об укреплении сотрудничества в области политики, экономики и безопасности.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Сергей Лавров
Сергей Лавров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.