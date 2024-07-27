Французы опозорились на церемонии открытия Олимпиады

А до этого создали проблемы спортсменам и журналистам

В Париже стартовала XXXIII летняя Олимпиада. На церемонии открытия Игр подняли олимпийский флаг в перевёрнутом виде. Но ещё до официального открытия праздник спорта оказался омрачён множеством неудобств, с которыми столкнулись атлеты. Недовольство организацией Игр уже выразили 50 стран-участниц. Критику вызывает низкое качество обслуживания спортсменов. Не лучше обстоят дела и с безопасностью - в полицию поступает всё больше заявлений о кражах.

Добавили проблем и местные радикалы, которые устроили коллапс на железной дороге. Пассажиры парижского северного вокзала с недоумением смотрят на табло. Рейсы отменены. Причина масштабного транспортного коллапса - умышленные поджоги на железнодорожных путях. Организованной атаке подверглись сразу несколько популярных линий высокоскоростных поездов. И всё это в день открытия Олимпиады

Британская Daily Mail, пользуясь излюбленным приёмом "хайли-лайкли", уже обнаружила во всём русский след. Вину англичане повесили на некоего россиянина, который якобы работал на ФСБ и хвастался, что сделает из церемонии открытия Игр незабываемое мероприятие. Правда, поджоги на путях он каким-то образом совершил уже после своего задержания.

В Париже объявлен самый высокий уровень террористической угрозы. Даже Эйфелева башня словно под арестом - в окружении металлического забора. Сотрудники службы безопасности прочёсывают улицы. Впрочем, во всей этой суете французы, принимая у себя один из главных спортивных мировых праздников, забыли позаботиться о базовых потребностях своих гостей.

Первой проблемой для журналистов и спортсменов стал вопрос транспорта. Всем приходится пользоваться общественным – нет никаких организованный шаттлов от аэропорта до места проживания. У гостей возникают проблемы даже с питьевой водой.

Спортсмены жалуются - в главном ресторане Олимпийской деревни плохо кормят: белковых продуктов не хватает, мясо плохо прожарено. Британской сборной пришлось даже спешно нанимать себе повара.

Оргкомитет Олимпиады специфически расставил приоритеты: позаботился о том, чтобы спортсменам хватило презервативов. Спортивные достижения уходят на задний план.

Однако пока в погоне за трендами, пока одну часть спортсменов всячески выделяют, другие оказываются под давлением. Олимпийский комитет запретил французской спортсменке-мусульманке Сункамбе Силле выступать в хиджабе. Подобное, мол, противоречит французским законам светскости. Раз уж хочешь участвовать - надевай кепку. Что она и сделает.

Александра Сергомасова, «ТВ Центр».

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