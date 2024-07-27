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Под Челябинском ликвидируют последствия разрушительного наводнения

11:44
  • суббота
  • 27 июля 2024

Эвакуированы около двухсот человек

В Челябинской области ликвидируют последствия прорыва насыпной дамбы на Киалимском водохранилище. Спасатели расчищают дороги и обследуют дома. Утром территория полностью освободилась от воды. ЧП произошло вечером 26 июля. В результате один посёлок подтопило, ещё четыре оказались в зоне риска. Началась срочная эвакуация людей.
В Челябинской области провели срочную эвакуацию после прорыва дамбы

Мощные потоки сносили всё на своем пути. Вода прибывала стремительно и заходила в жилые дома. Жители посёлков в Челябинской области пытались спастись от стихии на крышах домов.

Из-за сильных дождей и резкого подъёма уровня воды на Киалимском водохранилище произошёл прорыв дамбы. В зоне подтопления оказалось сразу несколько посёлков - Киолим, Мухаметово, Карасево, Байдашево и Сактаево. Сразу же началась эвакуация. Кто-то, не дожидаясь спасателей, на своих лодках вывозил соседей. Многие выбирались сами.

Около двухсот человек провели эту ночь в пунктах временного размещения в городе Карабаш. Жители всей области помогали чем могли - привозили продукты, одежду, средства гигиены.

В зоне затопления оказался и участок дороги Миасс-Карабаш-Кыштым. На данный момент движение по нему восстановлено. Но пока закрыта автодорога Полетаево - Бутаки. Сейчас там дежурят сотрудники Госавтоинспекции, водителей просят воздержаться от поездок в этом направлении.

Сегодня к утру вода отступила от жилых районов, река Большой Киалим вернулась в русло. Спасатели продолжают мониторить обстановку с помощью беспилотников. Ведутся аварийно-восстановительные работы в районе насыпного участка дамбы и в пострадавших посёлках.

А вот прогноз на ближайшие дни - неблагоприятный. Сильные дожди в этом регионе продолжатся. И не исключено, что может снова произойти подъём воды в бассейнах рек Челябинской области.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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