Армия России идёт вперёд

Российские войска ликвидировали целый ряд ключевых опорных пунктов неонацистов на покровском направлении в ДНР. Под контролем - село Волчье. Основные бои идут западнее, у посёлка Весёлое. Также наши штурмовые группы стремительно продвигаются на торецком участке. До подхода тяжёлой бронетехники, позиции врага выжигает российская ударная авиация.

Целый автопарк националистов на торецком направлении уничтожен накануне точечным ударом российской авиации. И, судя по всему, пикапы и грузовики уже не восстановить. Ещё три авиабомбы разорвались на позициях ВСУ в лесополосе. За ударом из своих окопов внимательно наблюдают наши штурмовики. После атаки с воздуха на прорыв выдвигается бронетехника.

С дрона–разведчика хорошо видно: крупный отряд ВСУ бросает опорные пункты на окраинах Торецка и начинает отступать. Но, скрыться от танковых выстрелов из примерно 20 человек удалось единицам. Потери ВСУ только в зоне ответственности Южной группировки за неделю составили почти пять тысяч человек, 70 танков, броневиков и автомобилей.

За масштабным продвижением российских войск с тревогой наблюдают советники НАТО, особенно на покровском направлении. Ведь потеря самого Покровска, будет означать, что наш боевой авангард овладеет "воротами" на Днепропетровск.

Тимур Абдуллаев, «ТВ Центр»

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