Запад нагнетает конфронтацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Текущая позиция стран Запада по Украине состоит в игнорировании российской позиции и ожидании капитуляции России, но её не будет. Об этом в Лаосе заявил глава МИД Сергей Лавров. По мнению министра, западные страны нагнетают конфронтацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, разворачивая новые вооружения.

Министр принимает участие в министерской встрече Восточноазиатского саммита в Лаосе. Несмотря на попытки дестабилизации обстановки со стороны США и их сателлитов, многие страны АСЕАН заинтересованы в построении новой архитектуры безопасности, которую предложила Россия, что не устраивает Вашингтон. Однако в Штатах сейчас больше заняты внутриполитической борьбой.

Россия и АСЕАН будут продолжать углублять сотрудничество, которое за последние тридцать лет превратилось во взаимовыгодное стратегическое партнёрство. Так в российском МИДе оценили работу на саммите ассоциации, который прошёл в Лаосе. Глава внешнеполитического ведомства этой страны был во главе на встрече со своими коллегами из АСЕНАН и стран-партнёров.

Сергей Лавров - по левую руку. По правую - точно напротив нашего министра - Энтони Блинкен, госсекретарь США. Может быть, конечно, случайно так получилось. Но по словам Сергея Лаврова, Россия выступает за равноправные отношения. А США, которых поддерживают Япония, Австралия и Южная Корея, стараются максимально милитаризировать регион. В том числе, хотят размещать ракеты средней и меньшей дальности, из договора о сокращении которых Штаты давно вышли.

Тем временем, в США активно спорят, что же всё-таки чуть не убило Трампа - пуля или осколок телесуфлёра. Чуть пританцовывая Трамп вышел на сцену перед избирателями. Кандидат в президенты в хорошем настроении. Судя по всему, потому, что на ухе больше нет повязки. Огнестрельное ранение зажило словно его и не было.

В бывшего президента стреляли 13 июля. Преступник был убит ответным огнём снайпера секретной службы. Рейтинг Дональда Трампа после этого инцидента существенно подрос. Всё чуть было не испортил директор ФБР, заявивший, что оцарапать ухо Трампа могла вовсе и не пуля.

Как пишут американские СМИ, заявление директора ФБР вызвало в стране политический шторм, поставив под сомнение версию о покушении на жизнь Дональда Трампа. В силовом ведомстве, которое Трамп критиковал во всё время своего президентства, поспешили исправить: это всё-таки была пуля. И явно чуть иронично добавили: ну или осколок пули, которая попала во что-то другое.

Дмитрий Гусев, «ТВ Центр»

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