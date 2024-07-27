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Собянин рассказал о дружелюбной атмосфере в центрах госуслуг

13:19
  • суббота
  • 27 июля 2024

Мэр поблагодарил сотрудников центров за профессионализм

Более 11-ти тысяч сотрудников офисов "Мои Документы" ежедневно помогают жителям столицы, оказывая свыше трёхсот услуг. Сергей Собянин сегодня поздравил представителей отрасли с профессиональным праздником - Днём работника центров госуслуг.

На своей странице в соцсети мэр Москвы поблагодарил их за профессионализм, создание дружелюбной атмосферы и индивидуальный подход к решению вопросов горожан.

Эти специалисты заботятся о здоровье населения, способствуют сохранению истории нашей страны, а также участвуют в разных социально значимых проектах, таких как "Спортивные выходные", где помогают желающим зарегистрироваться на тренировки и предоставляют необходимую информацию.  

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