Собянин рассказал о дружелюбной атмосфере в центрах госуслуг

Мэр поблагодарил сотрудников центров за профессионализм

Более 11-ти тысяч сотрудников офисов "Мои Документы" ежедневно помогают жителям столицы, оказывая свыше трёхсот услуг. Сергей Собянин сегодня поздравил представителей отрасли с профессиональным праздником - Днём работника центров госуслуг.

На своей странице в соцсети мэр Москвы поблагодарил их за профессионализм, создание дружелюбной атмосферы и индивидуальный подход к решению вопросов горожан.

Эти специалисты заботятся о здоровье населения, способствуют сохранению истории нашей страны, а также участвуют в разных социально значимых проектах, таких как "Спортивные выходные", где помогают желающим зарегистрироваться на тренировки и предоставляют необходимую информацию.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram