Собянин рассказал о дружелюбной атмосфере в центрах госуслуг

Мэр поблагодарил сотрудников центров за профессионализм
Более 11-ти тысяч сотрудников офисов "Мои Документы" ежедневно помогают жителям столицы, оказывая свыше трёхсот услуг. Сергей Собянин сегодня поздравил представителей отрасли с профессиональным праздником - Днём работника центров госуслуг.
На своей странице в соцсети мэр Москвы поблагодарил их за профессионализм, создание дружелюбной атмосферы и индивидуальный подход к решению вопросов горожан.
Эти специалисты заботятся о здоровье населения, способствуют сохранению истории нашей страны, а также участвуют в разных социально значимых проектах, таких как "Спортивные выходные", где помогают желающим зарегистрироваться на тренировки и предоставляют необходимую информацию.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram