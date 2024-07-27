Беспилотник ВСУ атаковал рыбаков под Курском

Ранены два человека

Два рыбака пострадали в Курской области при атаке дрона ВСУ. Беспилотник сбросил на них взрывное устройство, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

Инцидент произошёл в деревне Елизаветовке Глушковского района. Мужчин оперативно доставили в районную больницу, где им оказана необходимая помощь.

Ранее сообщалось, что за прошедшую ночь и утро в небе над шестью российскими регионами сбит 21 беспилотник ВСУ. БПЛА атаковали Курскую, Белгородскую, Ростовскую, Брянскую, Липецкую и Рязанскую области.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram