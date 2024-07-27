ФСБ предотвратила диверсию в православном храме в Каспийске

Задержаны экстремисты

В Дагестане предотвратили серию терактов. Сотрудники ФСБ задержали в Каспийске троих радикалов, которые планировали устроить диверсию в православном храме и готовили нападения на правоохранителей.

Операция прошла при поддержке МВД. Экстремисты были сторонниками запрещённой в России международной террористической организации. По адресам их проживания найдены самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления бомбы, инструкции по ведению боевых действий и флаги террористической организации.

Задержанные дают признательные показания. Возбуждены уголовные дела, сообщает "ТВ Центр".

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