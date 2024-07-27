ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин поздравил работников торговли с праздником

14:07
  • суббота
  • 27 июля 2024

Мэр поблагодарил их за мастерство и профессионализм

Сергей Собянин поздравил работников и ветеранов торговли с профессиональным праздником. Он отмечается 27 июля.

Спасибо вам, дорогие друзья, за мастерство и профессионализм, внимательное отношение к людям и любовь к Москве. За большой вклад в развитие экономики столицы.

Мэр назвал торговлю кровеносной системой Москвы, без которой город не может существовать ни секунды. Собянин рассказал о развитии потребительского рынка столицы.

Классические торгово-развлекательные центры превращаются в общественные центры, где можно провести деловую встречу, отдохнуть и с пользой провести выходной день. Создаются современные гастропространства, открываются новые ярмарки и обновленные рынки, большой популярностью пользуются уличные фестивали.

Он отметил, что торговля меняет Москву к лучшему и помогает создавать доброжелательную атмосферу в городе.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Ярмарка выходного дня
Ярмарка выходного дня
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.