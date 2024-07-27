Собянин поздравил работников торговли с праздником

Мэр поблагодарил их за мастерство и профессионализм

Сергей Собянин поздравил работников и ветеранов торговли с профессиональным праздником. Он отмечается 27 июля.

Спасибо вам, дорогие друзья, за мастерство и профессионализм, внимательное отношение к людям и любовь к Москве. За большой вклад в развитие экономики столицы.

Мэр назвал торговлю кровеносной системой Москвы, без которой город не может существовать ни секунды. Собянин рассказал о развитии потребительского рынка столицы.

Классические торгово-развлекательные центры превращаются в общественные центры, где можно провести деловую встречу, отдохнуть и с пользой провести выходной день. Создаются современные гастропространства, открываются новые ярмарки и обновленные рынки, большой популярностью пользуются уличные фестивали.

Он отметил, что торговля меняет Москву к лучшему и помогает создавать доброжелательную атмосферу в городе.

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