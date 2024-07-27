Открытие Олимпиады превратилось в глумление над христианскими ценностями

Западный мир стремительно деградирует

Позор, унижение и закат европейской цивилизации- такова краткая характеристика церемонии открытия летних Олимпийских игр во Франции. Главными действующими лицами были трансгендеры и представители нетрадиционных ориентаций. Сцены - одна позорнее другой. Венцом постановки стало откровенное издевательство над христианством и историей Франции.

Летняя Олимпиада в столице Пятой республики проходит в третий раз, но такого там точно ещё не видели. Главными звёздами церемонии открытия стали трансвеститы. Они танцевали, пели, совершали недвусмысленные откровенные телодвижения. Казалось бы, западный мир уже ничем не удивить. Но французы смогли. Лица непонятного пола спародировали не что-нибудь, а Тайную вечерю - последнюю трапезу Иисуса Христа, за день до его распятия, на которой Сын Божий обратился к апостолам с заповедями о смирении и христианской любви. Настоящая пощечина верующим.

Но глумление над религиозными ценностями, лежащими в основе европейской цивилизации, на этом не закончилось. На угощение участникам оргии подали живого человека на блюде. Он промяукал в микрофон нечто, напоминающее песню.

Этим больная фантазия организаторов не ограничилась. На сцене появилась инсталляция в виде закованного в латы рыцаря на железном коне. Что хотели сказать авторы, не известно, но получился Всадник Апокалипсиса. Сатанизм и реквием западному миру - тут же отреагировали некоторые зарубежные журналисты, политики и бизнесмены из числа наиболее здравых и смелых.

Илон Маск назвал церемонию вопиющим неуважением к христианам. Греческий портал связал плохую погоду, которая разразилась на церемонии, с карой небесной. Кстати, тентов для защиты зрителей от дождя организаторы не предусмотрели.

Своё отношение к так называемым творческим находкам организаторов зрители выразили с помощью мемов в интернете. Их число уже зашкаливает. Многие сравнивают открытие олимпиады в Париже с аналогичной церемонией в Сочи и пишут о разнице мировоззрений и стремительной деградации, которая случилась всего за десять лет.

Французы считают своё шоу унижением и стыдятся этого позора - подытоживает британское издание Daily Mail. С ним солидарна депутат Европарламента, племянница Марин Ле Пен - Марион Марешаль. На свою беду, она смотрела шоу вместе с детьми.

Трудно оценить редкие удачные сцены между обезглавленной Марией- Антуанеттой, целующейся толпой, трансвеститами, унижением республиканской гвардии, общим уродством костюмов и хореографии. Мы отчаянно стремимся прославить ценности спорта и красоту Франции посреди такой грубой проснувшейся пропаганды.

Зато Эммануэль Макрон очень доволен работой оргкомитета. "Браво артистам, организаторам, полиции, волонтерам и всем! Огромные поздравления от министерства внутренних дел и других ведомств! Мы гордимся тем, что вы сделали для Франции. Браво! Браво!", - рассыпался в благодарностях президент Франции.

Видимо, гордится Макрон и многочисленными промахами организаторов. Например, олимпийским флагом, который почему-то повесили вверх ногами. Полчищами крыс, заполонивших Париж. И тем, что спортсменов из Южной Кореи представили как атлетов из КНДР. В Сеуле, напротив, такой креатив не оценили и теперь ждут официальных объяснений.

Кристина Гнедова, «ТВ Центр»

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