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Шебекино обесточено после обстрелов ВСУ

13:39
  • суббота
  • 27 июля 2024

Также дрон атаковал автомобиль с людьми

Часть города Шебекино, а также сёла Новая Таволжанка, Архангельское, частично Муром и Нехотеевка временно остались без электричества после атаки дронов ВСУ. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Три украинских БПЛА сбиты над Белгородской областью
Украинские дроны атаковали город и два села в Белгородской области

В сёлах Глотово и Гора-Подол зафиксированы прилёты артиллерийских снарядов. В селе Муром дрон атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль, ранен пассажир.

Ранее сообщалось, что в Курской области при атаке дрона ранения получили два рыбака. Инцидент произошёл в деревне Елизаветовке Глушковского района.

За прошедшую ночь и утро в небе над шестью российскими регионами сбит 21 беспилотник ВСУ. БПЛА атаковали Курскую, Белгородскую, Ростовскую, Брянскую, Липецкую и Рязанскую области.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

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