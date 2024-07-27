В Татарстане проведены противоэпидемические мероприятия из-за лихорадки Западного Нила

Отловлены и проверены комары

Роспотребнадзор провёл в Татарстане противоэпидемические мероприятия из-за лихорадки Западного Нила. Отловлены и исследованы комары, специалисты ведомства не обнаружили у них вирус лихорадки, сообщает РИА Новости.

На этой неделе стало известно о четырёх случаях лихорадки Западного Нила в Татарстане. Больных поместили в инфекционную больницу.

Лихорадка Западного Нила – опасное вирусное заболевание. При заражении происходит общая интоксикация организма, в тяжёлых случаях поражается центральная нервная система.

Первые симптомы заболевания – повышенная температура, слабость, боль в глазных яблоках, мышцах и пояснице.

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