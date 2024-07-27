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Собянин рассказал о благоустройстве парков в Москве

16:37
  • суббота
  • 27 июля 2024

Проведена большая работа

С 2011 года в Москве создано и благоустроено свыше тысячи парков и скверов. О новых пространствах для спорта и отдыха горожан рассказал на своей странице в соцсети Сергей Собянин. По словам мэра, многие из них появились на месте неухоженных, полузаброшенных территорий.

Так, например, в прошлом году сделали парк отдыха "Захарьинские пруды" в Щербинке многофункциональный сквер у Центра фигурного катания Этери Тутберидзе в Ясеневе, а также зелёное пространство с экологическими тропами, водоёмами и местами для пикника в Орехово-Борисове Южном и Зябликове.

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