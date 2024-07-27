На конференции в Подмосковье обсуждают вопросы трудоустройства молодёжи

На встречу приехали 200 специалистов по работе с персоналом

Актуальные вопросы трудоустройства молодёжи обсуждают в Подмосковье на летней конференции “Профразвития”. Это один из проектов президентской платформы “Россия - страна возможностей”, сообщает "ТВ Центр".

Мероприятие объединило около двухсот специалистов по работе с персоналом и неравнодушных к будущей профессии студентов. Вместе с экспертами конференции они обсудили, как реализовать потенциал, помочь в самоопределении и формировании навыков, необходимых для успешного старта карьеры, в том числе путём стажировок в российских компаниях.

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