Освобождено село Лозоватское в ДНР

Армия России продолжает наступление

Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населённый пункт Лозоватское в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны.

Также за сутки уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, склад авиационных средств поражения и склад боеприпасов. Силы ПВО сбили десять американских снарядов HIMARS и 81 беспилотник ВСУ.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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