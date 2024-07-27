Военные из элитного украинского подразделения сдались в плен

Они рассказали о плачевном положении дел

17 морских пехотинцев сдались в плен российским войскам на островах в дельте Днепра. Об этом сообщили в Минобороны. Ведомство опубликовало кадры допроса военных.

Пленные из элитной украинской части рассказали о плохом планировании командования ВСУ. В частности, в войсках не хватает питьевой воды. Морпехам пришлось, как они говорят, пить воду из болота.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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