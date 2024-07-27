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Подозреваемого в подрыве машины в Москве привезли на место преступления

17:27
  • суббота
  • 27 июля 2024

Он частично признал вину

Подозреваемый в подрыве автомобиля военного в Москве частично признал вину. Сегодня опубликованы новые кадры следственных действий.
Внедорожник взорвался на парковке на севере Москвы

Евгения Серебрякова привезли на место, где он прятал камеру слежения. Мужчина подробно описал, что и как делал. Свой рассказ продолжил на парковке и детской площадке во дворе дома потерпевших. Он показал, как устанавливал бомбу и аппаратуру для дистанционного наблюдения.

Серебрякова обвиняют в покушении на убийство и незаконном обороте взрывных устройств. После установки взрывного устройства он смог сбежать в Турцию, где его в тот же день задержали и оперативно экстрадировали в Москву.

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