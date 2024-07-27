Подозреваемого в подрыве машины в Москве привезли на место преступления

Он частично признал вину

Подозреваемый в подрыве автомобиля военного в Москве частично признал вину. Сегодня опубликованы новые кадры следственных действий.

Евгения Серебрякова привезли на место, где он прятал камеру слежения. Мужчина подробно описал, что и как делал. Свой рассказ продолжил на парковке и детской площадке во дворе дома потерпевших. Он показал, как устанавливал бомбу и аппаратуру для дистанционного наблюдения.

Серебрякова обвиняют в покушении на убийство и незаконном обороте взрывных устройств. После установки взрывного устройства он смог сбежать в Турцию, где его в тот же день задержали и оперативно экстрадировали в Москву.

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