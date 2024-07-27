ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Корабли Балтийского флота прибыли на Кубу

19:04
  • суббота
  • 27 июля 2024

С дружеским визитом

Корабли Балтийского флота прибыли на Кубу. Первым в порт Гаваны вошёл учебный корабль "Смольный", затем - сторожевой корабль "Неустрашимый", сообщает РИА Новости.

Визит включает в себя большую программу. Российские моряки встретятся с главой Военно-морских сил Кубы и властями Гаваны, совершат познавательные экскурсии. Жители столицы Кубы смогут посетить учебный корабль "Смольный".

Это уже второй визит российских моряков на Кубу. В июне в порт Гаваны нанесла визит корабельная ударная группа Северного флота. Сообщается, что дальние походы российских кораблей продолжатся.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Сторожевой корабль "Неустрашимый"
Сторожевой корабль "Неустрашимый"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.