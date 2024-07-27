С дружеским визитом

Корабли Балтийского флота прибыли на Кубу. Первым в порт Гаваны вошёл учебный корабль "Смольный", затем - сторожевой корабль "Неустрашимый", сообщает РИА Новости.

Визит включает в себя большую программу. Российские моряки встретятся с главой Военно-морских сил Кубы и властями Гаваны, совершат познавательные экскурсии. Жители столицы Кубы смогут посетить учебный корабль "Смольный".

Это уже второй визит российских моряков на Кубу. В июне в порт Гаваны нанесла визит корабельная ударная группа Северного флота. Сообщается, что дальние походы российских кораблей продолжатся.

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