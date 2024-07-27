Володин рассказал об изменениях в жизни россиян в августе

Вступят в силу важные законы
В августе россиян ждёт несколько нововведений. Подробнее об изменениях в законах рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
1 августа заработает закон, устанавливающий порядок наследования цифрового рубля. Его можно будет завещать, как и обычные денежные средства.
Также 1 августа вступают в силу нормы, согласно которым у россиян появится возможность получать в онлайн-режиме данные о выполнении своих запросов на предоставление государственных и муниципальных услуг.
С 5 августа банки обяжут записывать и хранить аудиоданные, касающихся возврата просроченных задолженностей. Ещё с этого дня августа будут скорректированы правила единой выплаты на детей: вводится проверка данных о фактическом проживании заявителей и детей.