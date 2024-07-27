Адвокат Добровинский выступил с заявлением о разводе Алсу

Он развеял появившиеся в СМИ слухи

Адвокат Александр Добровинский сделал заявление на фоне слухов о разводе певицы Алсу с мужем. Дело в том, что в СМИ появилась информация о том, что Алсу, которая разводится с бизнесменом Яном Абрамовым, чуть ли не лишили дома.

"Никаких ограничений на доступ как Алсу Ралифовны, так и её автомобиля, никогда не было наложено. Управляющая компания ЖК может подтвердить использование Алсу этой квартиры в те дни, когда она находится в России", - приводит слова защитника "КП".

Добровинский назвал недостоверной информацию о том, что Алсу не могла попасть домой. Он обвинил в её распространении недобросовестных журналистов.

Алсу Сафина и Ян Абрамов поженились в 2006 году, у них родились трое детей - дочери Сафина и Микелла, а также сын Рафаэль. Сейчас им 17, 15 и 7 лет соответственно.

В конце мая певица подала на развод после 18 лет брака. О причинах официально не сообщалось, однако СМИ пишут, что Алсу решилась на такой шаг из-за измены мужа.

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