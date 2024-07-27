Сергунина: Овощи и фрукты пользуются наибольшим спросом на столичных ярмарках выходного дня

Популярны клубника и огурцы
Самые популярные товары на ярмарках выходного дня в Москве – овощи и фрукты. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.
За полгода столичные ярмарки посетили 2,6 миллиона человек. Они купили почти 1,5 тысячи тонн разнообразных товаров. Лидерами продаж этим летом стали клубника, черешня, помидоры и огурцы.
Сегодня в Москве работают 56 ярмарок выходного дня. Там представлена продукция фермерских хозяйств и производителей более чем из 40 регионов страны.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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