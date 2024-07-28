Средства ПВО сбили два беспилотника в Нижегородской области

Никто не пострадал
Утром 28 июля средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника в небе над Нижегородской областью. Об этом сообщили в Минобороны.
Ранее стало известно о том, что ночью дроны ВСУ атаковали нефтебазу в Курской области. Сейчас группировка спасателей МЧС из почти ста человек тушит пожар, возникший после атаки.
После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.
Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.