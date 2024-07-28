Владивосток отметил День ВМФ морским шоу и парадом кораблей

Праздник отмечается 28 июля

Россия отмечает День Военно-морского флота. Моряки, лётчики, береговая охрана, пехотинцы самоотверженно несут службу на водных рубежах. Масштабные торжества в их честь проходят по всей стране. Во Владивостоке посмотреть парад на набережной бухты Золотой Рог собрались сотни зрителей, а показать всю мощь Тихоокеанского флота прибыло тридцать девять морских судов различных классов.

Главная база Тихоокеанского флота сегодня при параде, даже несмотря на пасмурную погоду. Здесь все выглядит торжественно. Флаги расцвечивания украшают корабли, моряки-тихоокеанцы - в белоснежной форме.

Экипажи кораблей выстроились в по стойке смирно. Торжественным маршем встречают гостей и командующего Тихоокеанским флотом, принимают поздравления со своим главным профессиональным праздником.

В акватории залива Золотой Рог - парадная линия кораблей. Лучшие экипажи, которые своими результатами в боевой и учебной подготовке получили почётное право представлять флот на празднике. В кильватерном строю - подводная лодка, ракетные катера, тральщики, противолодочные корабли. Всего семь боевых машин.

В авангарде - корвет "Резкий". Это самый молодой корабль в составе Тихоокеанского флота. Его приняли в 2023 году, на следующий год экипаж участвовал в российско-китайских учениях "Морское взаимодействие". И сейчас впервые празднует День ВМФ.

В другой части города, в акватории Амурского залива силы Тихоокеанского флота показывают зрителям в действии, всю свою силу и мощь. Военно-спортивный праздник развернулся на водной станции. Один из самых зрелищных моментов - показательная высадка десанта. Вначале базовые тральщики обеспечивают свободный проход десантной флотилии, обезвреживая расставленные в море мины. Теперь путь безопасный. Корабли подходят к берегу. На бронеавтомобиле повышенной проходимости "Тигр" выезжают десантники, спешиваются и успешно обезвреживают командный пункт противника.

На трибунах - сотни зрителей. В городе у моря большинство из них напрямую связанны со службой на флоте. А для многих это и настоящий семейный праздник.

В этом году на День Военно-морского флота во Владивосток прибыли и иностранные экипажи. Накануне корабли из Вьетнама и Китая пришвартовались у причала. Почётных гостей встречали по русской традиции - хлебом с солью.

Торжественные мероприятия во Владивостоке будут проходить в течение всего дня. Зрителей ждут концерты, блюда морская кухни. А вечером в честь Дня Военно-морского флота небо озарит салют.

Ольга Скрипникова, «ТВ Центр»

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