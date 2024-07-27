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В Московском зоопарке с размахом отметят дни рождения Жуи и Диндин

22:50
  • суббота
  • 27 июля 2024

Торжества пройдут с 29 июля по 4 августа

В Московском зоопарке с размахом отметят дни рождения больших панд. 30 июля Диндин исполнится семь лет, а 31 июля Жуи будет восемь. Животных поздравят персонально: вручат им съедобные подарки.

Масштабные торжества продлятся с 29 июля по 4 августа. Гостей зоопарка ждут экскурсии, квесты, мастер-классы, конкурс, кинопоказы и торжественные церемонии вручения подарков пандам.

Подробная программа торжеств опубликована на портале мос.ру.

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