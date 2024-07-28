Армия России прорвала оборону ВСУ в Красногоровке

Противник отступает

Российские войска прорвали оборону неонацистов в Красногоровке к северу от Марьинки. Ночью там прошла масштабная боевая операция. Освобождены практически все районы города. Остатки группировки противника берут в окружение. Наших штурмовиков прикрывает ударная авиация.

Заречье – посёлок-сателлит Красногоровки и последний оплот ВСУ в пригородах. Хотя, правильнее, даже не оплот, а последние подвалы домов в частном секторе. Этой ночью с передовой пришли срочные новости - Красногоровка полностью освобождена. А в Заречье наши штурмовики ликвидируют тех, кто ещё пытается сопротивляться.

Полная зачистка Красногоровки - дело ближайших часов. Некогда мощный укрепрайон ВСУ в Донбассе - теперь не просто в руках российской группировки. Его потеря ставит крест на планах Киева проявить хотя бы какую-то удачную военную инициативу на авдеевском направлении.

Перевес наших подразделений в вооружениях, боеприпасах, бронетехнике не оставляет националистам шансов на реванш. Линия обороны ВСУ западнее Авдеевки валится как костяшки домино. Накануне наши бойцы освободили посёлок Волчье, а сегодня начали массированный штурм соседнего Весёлого.

Российские военные не скрывают, что сегодня-завтра они начнут штурм ещё двух посёлков - Тимофеевки и Ивановки. Кстати, с начала Авдеевской операции наши бойцы освободили от неонацистов почти 500 квадратных километров донбасской земли.

Тимур Абдуллаев, «ТВ Центр»

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