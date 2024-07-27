ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

При обстреле Голанских высот погибли дети

21:12
  • суббота
  • 27 июля 2024

Выясняется, кто обстрелял еврейский посёлок

При обстреле посёлка на Голанских высотах есть погибшие и раненые. Пока не понятно, кто запустил ракеты по мирному поселению.

Свою причастность опровергает движение "Хезболла", сообщает телеканал Al Jadeed. В свою очередь, телеканал Al Jazeera утверждает, что на стадионе в Мадждаль-Шамсе на Голанах упала ракета, выпущенная с юга Ливана. Погибли 9 человек и около 30 ранены. Большинство жертв и пострадавших - дети и подростки.

Израиль обвинил в обстреле "Хезболлу" и пообещал дать жёсткий ответ.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Спасатели на месте происшествия
Спасатели на месте происшествия
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.