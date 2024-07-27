При обстреле Голанских высот погибли дети

Выясняется, кто обстрелял еврейский посёлок

При обстреле посёлка на Голанских высотах есть погибшие и раненые. Пока не понятно, кто запустил ракеты по мирному поселению.

Свою причастность опровергает движение "Хезболла", сообщает телеканал Al Jadeed. В свою очередь, телеканал Al Jazeera утверждает, что на стадионе в Мадждаль-Шамсе на Голанах упала ракета, выпущенная с юга Ливана. Погибли 9 человек и около 30 ранены. Большинство жертв и пострадавших - дети и подростки.

Израиль обвинил в обстреле "Хезболлу" и пообещал дать жёсткий ответ.

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