Причиной может стать сегодняшний ракетный удар по Голанским высотам, который находится под контролем Израиля

Между Израилем и "Хезболла" может начаться полномасштабная война. Об этом в субботу, 27 июля, заявил глава МИД Израиля.

Причиной может стать сегодняшний ракетный удар по Голанским высотам, который находится под контролем Израиля. Тогда погибли 9 человек и более 30 ранены. Возраст пострадавших — от 10 до 20 лет.

В ЦАХАЛ заявили, что за атакой стоит "Хезболла", однако позже они опровергли свою причастность. Несмотря на это, Нетаньяху пообещал, что ливанское движение заплатит "беспрецедентно высокую цену".

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