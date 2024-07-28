Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил тонны раскалённой лавы

Учёные исследуют её

Со склонов вулкана Безымянный на Камчатке сошла раскалённая лава. Пепельный шлейф растянулся на десятки километров.

Тонким слоем вулканического пепла покрыт весь берег бухты Ольга и её побережье, в том числе территория Кроноцкого заповедника. Окружающий ландшафт преобразился за считанные часы. Там, где зеленела трава, теперь всё покрыто толстым слоем серой пыли.

Сотрудники заповедника взяли пробы воды и грунта, чтобы отправить их в научный отдел для дальнейшего проведения анализов пепла вулканологами. Сейчас гора спряталась за облаками, поэтому оценить масштабы извержения учёные пока могут только по сейсмическим данным.

Безымянный - один из самых активных вулканов мира - находится вблизи Ключевской сопки. Его высота - 2 882 метра, сообщает "ТВ Центр".

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