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Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил тонны раскалённой лавы

11:13
  • воскресенье
  • 28 июля 2024

Учёные исследуют её

Со склонов вулкана Безымянный на Камчатке сошла раскалённая лава. Пепельный шлейф растянулся на десятки километров.

Впечатляющие кадры извержения вулкана Безымянный на Камчатке
После небольшого перерыва проснулся вулкан Этна

Тонким слоем вулканического пепла покрыт весь берег бухты Ольга и её побережье, в том числе территория Кроноцкого заповедника. Окружающий ландшафт преобразился за считанные часы. Там, где зеленела трава, теперь всё покрыто толстым слоем серой пыли.

Сотрудники заповедника взяли пробы воды и грунта, чтобы отправить их в научный отдел для дальнейшего проведения анализов пепла вулканологами.  Сейчас гора спряталась за облаками, поэтому оценить масштабы извержения учёные пока могут только по сейсмическим данным.

Безымянный - один из самых активных вулканов мира - находится вблизи Ключевской сопки. Его высота - 2 882 метра, сообщает "ТВ Центр".

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